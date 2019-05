Ο Νέβιλ τρόλαρε τον Κάραγκερ: «Ήμουν έτοιμος να πω “Κομπανί μικρέ χορευτή”» (vid)

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ, πάνω στον ενθουσιασμό του από το τυχερό γκολ της αγαπημένης του ομάδας απέναντι στα «σπιρούνια» στο φινάλε, πριν από λίγο καιρό, φώναξε από το μικρόφωνο «Σαλάχ, εσύ μικρέ χορευτή».

Έπειτα από το τρομερό γκολ του Κομπανί στη νίκη (1-0) της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λέστερ, το βράδυ της Δευτέρας, ο Γκάρι Νέβιλ είπε στην εκπομπή που σχολίασε το ματς στο SkySports: «Ήμουν έτοιμος να πω “Βινσέν Κομπανί, εσύ μικρέ χορευτή”, αλλά ίσως ήταν λίγο νωρίς».

Εννοείται πως ξέσπασαν όλοι σε γέλια...

"I was gonna say 'Vincent Kompany you dancer'!" pic.twitter.com/zRRyc114Kc

