Φοβερή Σίτι: Ισοφάρισε ρεκόρ από το 1890! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει η Σίτι.

Μετά και το θετικό αποτέλεσμα επί της Λέστερ, οι πολίτες έχουν νικήσει κάθε αντίπαλο που αντιμετώπισαν στο πρωτάθλημα για 2η σερί σεζόν.

Αυτό έχει να συμβεί από το μακρινό 2012.

Η ομάδα που τα είχε καταφέρει ήταν η Πρέστον που σήκωσε και 2 κούπες, το 1889 και το 1890.

Ακόμα ένα παράσημο για τη Σίτι του Γκουαρδιόλα.

2 - Man City have beaten every team they’ve faced in the league for the second consecutive season; the only other English top-flight team to achieve this were Preston between 1888-89 and 1889-90. Relentless. #MCILEI pic.twitter.com/psyptubDJt

— OptaJoe (@OptaJoe) 6 Μαΐου 2019