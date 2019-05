Κομπανί σημαίνει γκολ-μισός τίτλος: Tώρα Λέστερ, τότε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! (vids)

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε στα δύσκολα και με ασύλληπτη γκολάρα κόντρα στη Λέστερ, χάρισε μια νίκη-χρυσάφι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Πλέον οι... πολίτες με νίκη την τελευταία αγωνιστική εξασφαλίζουν τον τίτλο.

Η βολίδα απέναντι στις... αλεπούδες, δεν είναι το μοναδικό γκολ-μισός τίτλος για τον Βενσάν Κομπανί.

Ο Βέλγος ήταν ο άνθρωπος που με κεφαλιά, είχε χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2012, 3 αγωνιστικές πριν το τέλος.

Με αυτό το γκολ, η Σίτι έπιανε τους «κόκκινους διαβόλους» στη βαθμολογία. Έκανε το 2/2 στις 2 τελευταίες αγωνιστικές και με ήρωα τον Αγουέρο, κατακτούσε την κούπα στην ισοβαθμία.

Χωρίς όμως την κεφαλιά του Κομπανί στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όλα θα ήταν διαφορετικά.

And this was the moment all those Liverpool hearts broke to pieces... Thank you Kompanypic.twitter.com/QrmVqtFp7W

— Mark Stevens (@markstevens_cfc) 6 Μαΐου 2019