Μόνος του στον πάγκο και θλιμμένος για τη Γιουνάιτεντ ο ΜακΤόμινεϊ! (vid)

Ο εξαιρετικός νεαρός χαφ που έκανε φέτος το ξεπέταγμά του και ξεδίπλωσε το ταλέντο του, ήταν ο σκόρερ των «κόκκινων διαβόλων» στην έδρα της υποβιβασμένης Χάντερσφιλντ, ωστόσο, το σύνολο του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Οι «terriers» ισοφάρισαν, το ματς ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 1-1 και κάπως έτσι η Γιουνάιτεντ απέτυχε να βρεθεί εντός τετράδας.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της Κυριακάτικης αναμέτρησης, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, με την επίσημη ενδυμασία της αποστολής, περιμένοντας την αποχώρηση από το γήπεδο, καθόταν μόνος και απογοητευμένος στον πάγκο, δείχνοντας πόσο νοιάζεται τον σύλλογο στον οποίο έχει μεγαλώσει...

Scott McTominay sat alone in the dugout after the game. He looks absolutely devastated. He can walk out of that stadium with his head held high. Keep fighting for the badge @mctominay10! We need players who care and you care!

