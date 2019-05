Ο Κλοπ έβρισε σε ζωντανή σύνδεση και... ζήτησε να του βάλουν μπιπ! (vid)

Ο τεχνικός των «κόκκινων», μιλώντας για την έκβαση της αναμέτρησης με τις «καρακάξες» και το γκολ του Οριγκί στο 86ο λεπτό με την κεφαλιά που έγραψε το τελικό 3-2, είπε «fu&%&*$ unbelievable».

Φυσικά, ο ρεπόρτερ έπρεπε να του υπενθυμίσει να προσέχει πως μιλάει και ο Κλοπ είπε να... βάλουν μπιπ, εκτός κι αν ήταν σε ζωντανή σύνδεση. Το... τρένο, όμως, είχε χαθεί!

“Steady with the language, Jurgen”

“You’ll have to put a beep over that - or are we live?”

You’ve got to love Jurgen Klopp pic.twitter.com/uQ7FXbJY3s

