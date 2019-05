Ο Φαμπίνιο... βούτηξε στο καθοριστικό φάουλ για το τρίτο γκολ της Λίβερπουλ (vid)

Ο Βραζιλιάνος χαφ, σε μαρκάρισμα από τον Ρίτσι, δίχως ουσιαστικά να γίνει κάτι αντικανονικό, έπεσε μπροστά στον βοηθό και κέρδισε το φάουλ κοντά στη γραμμή του πλαγίου άουτ.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Φαν Ντάικ φώναξε στον Σακίρι να κάνει εκείνος την εκτέλεση με το αριστερό για να δώσει τροχιά προς την εστία στη μπάλα, ο Οριγκί πήδηξε για την κεφαλιά, έγινε και η κόντρα και διαμορφώθηκε το 3-2 για την ομάδα του Κλοπ ώστε να συνεχιστεί το φετινό θρίλερ μέχρι το τέλος.

This is the “free kick” that is about to win Liverpool this game?.... I mean Jesus Christ #NEWLIV pic.twitter.com/RCrJ5Rj7Rb

— Bims_World (@Bims_World) May 4, 2019