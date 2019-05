Ομπαμεγιάνγκ – Λακαζέτ: Οι πιο σταθερές αξίες στο γκολ

«'Όμπα» και «Λάκα» γι' ακόμα ένα παιχνίδι, έκαναν τα... δικά τους στη γραμμή κρούσης των «κανονιέρηδων».

Συνεργάστηκαν – όπως ακριβώς έχουν μάθει και το κάνουν άριστα – για να γυρίσουν τον πρώτο ημιτελικό με τη Βαλένθια στο «Έμιρεϊτς» για το φετινό Europa League και να δώσουν πολύ καλό αβαντάζ στην ομάδα του 'Έμερι ενόψει του μεγάλου τελικού της διοργάνωσης στο Αζερμπαϊτζάν.

Τα γκολ τους, έχουν φτάσει... σε άλλες διαστάσεις. Οι δύο ποδοσφαιριστές, που κάθε φορά όταν θα στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα θα δώσουν τα χέρια και θα κάνουν... υπόκλιση ο ένας στον άλλον, κάνουν τον Ουνάι Έμερι να χαμογελάε πλατιά.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αποτελεσματικά δίδυμα που μπορεί να εντοπίσει κανείς στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει καταφέρει για πέμπτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο να φτάσει στα 25+ τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, αφού με το γκολ στο 90ο λεπτό της πρώτης αναμέτρησης με τη Βαλένθια για το τελικό 3-1, πανηγύρισε για 25η φορά μέσα στη φετινή σεζόν. Σε αυτά τα τέρματα σταμάτησε πίσω στο 2015 κι έκτοτε έχει παρουσιάσει τρομερούς αριθμούς...

Pierre-Emerick Aubameyang has now scored 25+ goals across all competitions in each of his last five seasons: 2014/15: 25 goals

2015/16: 39 goals

2016/17: 40 goals

2017/18: 31 goals

2018/19: 25 goals Goalscorer forever. pic.twitter.com/0FPARcZm2g — Squawka Football (@Squawka) May 2, 2019

Επιπλέον, σε 61 εμφανίσεις με τη φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ, έχει φτάσει να μετράει πλέον στον λογαριασμό του στην αγγλική πρωτεύουσα 35 γκολ και να έχει καταγράψει 12 ασίστ. Σε 27 παρουσίες ως μέλος του αρχικού σχήματος στο «Έμιρεϊτς», έχει σκοράρει 22 φορές και έχει μοιράσει 6 γκολ, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως από τη σεζόν 2014-2015 έως και φέτος, έχοντας ξεκινήσει σε 206 ματς, έχει συνεισφορά σε 202 γκολ, είτε για τη Μπορούσια Ντόρτμουντ είτε για την Άρσεναλ.

Ο Αλεξάντρ Λακαζέτ, πέτυχε πολύ γρήγορα τα δυο γκολ που χρειάστηκε η Άρσεναλ κόντρα στις «νυχτερίδες» για ν' ανατραπεί η αρνητική κατάσταση με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι της Πέμπτης και μάλιστα, το πρώτο από αυτά τα δύο τέρματα προήλθε έπειτα από εξαιρετική συνεργασία. Με ποιον άλλον; Με τον κολλητό του. Τη... διπλανή του κάννη. Τον Γκαμπονέζο φορ.

Από κοινού, έχουν προσφέρει 43 γκολ στους «κανονιέρηδες» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Συνυπολογίζοντας και τις ασίστ του καθενός, με τις 7 του «Όμπα» και τις 10 του «Λάκα», η συνεισφορά τους φτάνει στα 60 τέρματα για το σύνολο του Ουνάι Έμερι!

Μάλιστα, έχουν καταφέρει να «χτυπήσουν» και στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια, εκεί όπου οφείλουν να δρουν κατά κύριο λόγο αν θέλει η Άρσεναλ να διεκδικεί με περισσότερες βλέψεις τόσο την τετράδα, όσο φυσικά και τους εγχώριους τίτλους στο άμεσο μέλλον. Στα σημαντικά ματς, έχουν μετρήσει συμμετοχή σε 19 γκολ, πετυχαίνοντας εκείνοι τα 14 και έχοντας συνολικά 5 ασίστ.

Το μεγαλύτερο κέρδος για την Άρσεναλ από αυτούς τους δύο, πέραν της πεμπτουσίας του ποδοσφαίρου που φυσικά είναι τα γκολ που δίνουν τις νίκες, είναι το γεγονός πως αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Ο Ομπαμεγιάνγκ τόνισε πως η ομάδα έχει μάθει από τα λάθη της και θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος στο Europa League προκειμένου να βρεθεί στ' αστέρια την επόμενη σεζόν, με τον «Λάκα» από την πλευρά του να καλεί τους αμυντικούς της ομάδας να κάνουν... λίγο καλύτερα τη δουλειά τους ώστε να μη χύνεται συνεχώς η καρδάρα με το γάλα.

Aubameyang & Lacazette in big games this season: Spurs - 3 2

Valencia (EL SF) - 3 1

United - 3 1

Rennes (EL) - 2 1

Napoli - 1

Liverpool - 1

Chelsea - 1 19 g+a between them man, we're so lucky to have 2 world class strikers bailing us out pic.twitter.com/luyME7sGAl — Ali™ (@AliFutbol) May 2, 2019