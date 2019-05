Εζίλ: «Εγώ θέλω να μείνω, έχω συμβόλαιο...» (vid)

Ναι μεν δηλώνει πως είναι ενοχλητικό όταν δεν παίρνει το χρόνο που θέλει από τον Ουνάι Έμερι ή μένει εκτός αποστολής, ωστόσο, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός τονίζει πως άπαντες στο εσωτερικό του κλαμπ γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αρνητική διάθεση του ενός προς τον άλλον.

Ερωτηθείς αν θέλει να παραμείνει στην Άρσεναλ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, απάντησε:

«Ναι, αναμφίβολα θέλω να μείνω, έχω ακόμα δυο χρόνια συμβόλαιο με τον σύλλογο. Είμαι χαρούμενος. Γιατί να μην είμαι; Είμαι 30, έχω ακόμα ορισμένα χρόνια μπροστά μου να παίξω, ασφαλώς και δεν είναι στο χέρι μου να τελειώσω εδώ την καριέρα μου, αλλά γιατί να μη συμβεί;».

Όσο για τη σχέση του με τον Ισπανό προπονητή της Άρσεναλ, ο Εζίλ είχε να πει:

«Δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί του. Πάντοτε υπάρχει φημολογία για καταστάσεις, όμως, όλοι στην ομάδα γνωρίζουν ότι είναι θετικό το κλίμα ανάμεσά μας. Με ενοχλεί όταν δεν παίζω, γιατί ασφαλώς και θέλω να παίζω σε κάθε παιχνίδι. Ο κόουτς παίρνει τις αποφάσεις και ως ποδοσφαιριστής οφείλεις να κοιτάς μπροστά».

