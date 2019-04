Με τους βαθμούς που πανηγύρισαν στα παιχνίδια τους απέναντι στις Χάντερσφιλντ και Μπέρνλι για την 36η «στροφή» του φετινού «Μαραθωνίου», οι δυο τρομεροί διεκδικητές της κορυφής έχουν γράψει ιστορία.

Ξεπερνώντας τους 90 βαθμούς και έχοντας ακόμα δυο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, για πρώτη φορά στα χρονικά, θα υπάρξει ομάδα που θα έχει 90+ πόντους στην κατάταξη και δεν θα στεφθεί Πρωταθλήτρια!

Ποτέ ξανά δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο, με τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ να περιμένουν στραβοπάτημα της Σίτι είτε απέναντι στη Λέστερ, είτε κόντρα στη Μπράιτον, έχοντας τη δυνατότητα να φτάσουν στους 97 βαθμούς και παρ' όλα αυτά να μην καταφέρουν να πάρουν τον τίτλο...

​

This is the first time in #PL history that two teams have reached 90 points in the same season pic.twitter.com/8LLzalYhiP

— Premier League (@premierleague) April 28, 2019