Με clappers το «Ολντ Τράφορντ» και... πανηγυρισμούς στο γκολ της Σίτι! (pic)

Στη θέα των clappers (ήταν κυρίως ατραξιόν της Λέστερ στην πορεία προς το πρωτάθλημα του 2016) σε κάθε θέση στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ», ο κόσμος αντιλήφθηκε σε τι σημείο έχει φτάσει η Γιουνάιτεντ στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ενοχλητική ατμόσφαιρα για την Τσέλσι στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής...

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι Τύπου που κάλυψαν το παιχνίδι απέναντι στους «μπλε» και βρίσκονταν από νωρίς στα δημοσιογραφικά του γηπέδου, άκουσαν από τον κόσμο να πανηγυρίζει στο άκουσμα του γκολ που πέτυχε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπέρνλι.

Φίλοι της Γιουνάιτεντ, να πανηγυρίζουν γκολ της Σίτι! Κι αυτό γιατί δεν θέλουν να δουν τη Λίβερπουλ Πρωταθλήτρια. Αλλά έφτασαν σε σημείο να ζητωκραυγάζουν για μια ομάδα που τους έχει πάρει τα ηνία στην πόλη, ενώ κάποτε ο Φέργκιουσον τους είχε ως... φασαριόζους γείτονες.

Πως αλλάζουν οι καιροί...

Clappers at old Trafford to create atmosphere

Biggest club ground in England canny make an atmosphere. pic.twitter.com/q3yg7QXgSZ

— Paul B (@p_bov1) April 28, 2019