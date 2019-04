Ο Μπιέλσα... παλεύει να πει το όνομα της Ίπσουϊτς (vid)

Ο κόουτς της Λιντς, πρωταγωνίστησε στον... απόλυτο χαμό που σημειώθηκε στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα, το μεσημέρι της Κυριακής.

Μετά το γκολ από τον Κλιχ με τα «παγώνια» να μην τηρούν το fair play για τραυματισμό αντιπάλου, έγινε το... έλα να δεις, με τον Μπιέλσα να δίνει εντολή στους παίκτες του να δεχθούν γκολ δίχως να αμυνθούν και τον Πόντους Γιάνσον να τρέχει να μαρκάρει, μη μπορώντας να διανοηθεί αυτό που του είπε ο προπονητής του!

Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο «Έλαντ Ρόουντ» κι αφού ο Αργεντινός κόουτς ξεκαθάρισε πως άφησε το γκολ της ισοφάρισης, προσπάθησε να πει το όνομα της Ίπσουϊτς και... τα έκανε μαντάρα!

Δείτε το αστείο βίντεο:

Bielsa seemed fairly relaxed speaking after the game, that’s despite everything that’s happened over the past few weeks. Gave up with pronouncing Ipswich though... #LUFC pic.twitter.com/72Fsvgvge3

— Tom Carnduff (@TomC_22) April 28, 2019