Στα 32 του πλέον. Παραμένει ωστόσο ένα από τα πιο αξιόπιστα «πιστόλια» της Premier League. Ο Τζέιμι Βάρντι (περί ου ο λόγος) πέτυχε άλλα δύο γκολ την Κυριακή κόντρα στην Αρσεναλ στη νίκη της Λέστερ με 3-0.

Και το ρεκόρ του Τζέιμι Βάρντι κόντρα στις «Big 6» είναι εκπληκτικό! Ο πρώην επιθετικός της Φλίτγουντ Τάουν έχει πετύχει συνολικά 34 γκολ όταν απέναντί του έχει τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Τσέλσι, Γιουνάιτεντ και Αρσεναλ.

Jamie Vardy's Premier League goals record against the 'Big Six':

8 vs. Arsenal

7 vs. Liverpool

5 vs. Man Utd

5 vs. Man City

5 vs. Spurs

4 vs. Chelsea

He's having a party pic.twitter.com/mLQryCRvE6

— Coral (@Coral) 28 Απριλίου 2019