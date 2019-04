Φαν Ντάικ: Δεν τον έχει περάσει κανείς σε 45 αγώνες! (pic)

Ο Φαν Ντάικ ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του ως ο καλύτερος παίκτης της σεζόν στην Premier League. Και φαίνεται πως τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Συγκεκριμένα, κανείς παίκτης του πρωταθλήματος δεν έχει καταφέρει να τον ντριμπλάρει.

Δηλαδή, σε 36 ολόκληρα ματς ούτε ένας δεν τον έχει περάσει. Μάλιστα, αν υπολογίσουμε άλλα 9 από την περσινή χρονιά, τρέχει ένα σερί 45 αγώνων, όπου είναι «βράχος».

0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his 36 PL apps this season. In fact, this run stretches back to last March, meaning he hasn’t been dribbled past by an opponent in any of his last 45 PL apps. Immovable. #PFAAwards #POTY pic.twitter.com/Y8BIsle0vq

