Η ατυχία της Λίβερπουλ και η τυχερή Μάντσεστερ Σίτι! (pic)

Στο ντέρμπι του Ετιχαντ στις 3 Ιανουαρίου ο Στόουνς έκανε μια απίθανη προβολή πάνω στη γραμμή και μόλις για 1,13 εκ. πρόλαβε τη μπάλα πριν περάσει ολόκληρη. Το ρολόι του διαιτητή Άντονι Τέιλορ δε χτύπησε ποτέ και η Λίβερπουλ δεν άνοιξε το σκορ. Το τελικό 2-1 έβαζε τη Σίτι ξανά στο κόλπο του τίτλου! Το απόγευμα της Κυριακής, το γκολ του Αγουέρο πέρασε ελάχιστα τη γραμμή, το ρολόι του διαιτητή Τιέρνεϊ χτύπησε και για λίγα εκατοστά η Μάντσεστερ πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο κόντρα στη Μπέρνλι που μπορεί να της δώσει το πρωτάθλημα!

Left: John Stones' goal-line clearance vs. Liverpool

Right: Sergio Aguero's goal vs. Burnley

The 2018-19 Premier League title could be settled by a matter of centimetres. pic.twitter.com/Mfu37XIC1i

