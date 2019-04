Ρετρό φανέλα από το έπος του '89 για την Άρσεναλ! (pics)

Βάσει τις διαρροής στο διαδίκτυο, ετοιμάζεται και μια ιδιαίτερη, ρετρό φανέλα για την ομάδα του Ουνάι Έμερι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αυτή η φανέλα, θα έχει το σχέδιο και τα χρώματα της εμφάνισης που φορούσαν οι «κανονιέρηδες» σ' εκείνο το εκπληκτικό, για τον σύλλογο, παιχνίδι στο «Άνφιλντ» στο φινάλε της σεζόν 1988-1989.

Τότε, που το γκολ του Τόμας έγραψε το τελικό 2-0 στο Μέρσεϊσαϊντ και χάρισε τον τίτλο στην Άρσεναλ!

Δείτε τη φανέλα:

| #AFC

Leaked images of Arsenal’s Icon Retro kit for next season inspired by our 88/89 away kit. It is set to be launched in July 2019.

[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/Er6JJaAbuL

— afcSource (@afcSource) April 27, 2019