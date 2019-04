Πεπ: «Βγάζω το καπέλο στους παίκτες μου, έχουν ήδη πετύχει» (vid)

Ο Καταλανός προπονητής, θέλησε να καταστήσει σαφές προς τους εκπροσώπους του Τύπου ότι δεν κρίνει την ομάδα του από ένα κακό αποτέλεσμα ή από τον αποκλεισμό στο Champions League με την απόφαση του VAR.

Αντιθέτως, βλέποντας τόση συνέπεια από τους παίκτες του και τέτοια σταθερότητα σε όλο το πρωτάθλημα, τους βγάζει το καπέλο, όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Γιατί να κρίνω την ομάδα μου από μια στιγμή που συνέβη στο Chanpions League; Δεν κρίνω από τα αποτελέσματα ως προπονητής. Έχω πει στους παίκτες μου ότι η δουλειά τους τελείωσε. Ότι για εμένα και για τους οπαδούς η δουλειά τους έχει τελειώσει και τους βγάζουμε το καπέλο. Όμως θέλουμε και τον τίτλο. Δεν θα πούμε ότι μας αρκεί αυτό που κάναμε. Θέλουμε να πάρουμε την Πρέμιερ Λιγκ, ίσως και λίγο περισσότερο από πέρυσι γιατί θα είναι μοναδικό για τον σύλλογό μας» ήταν τα λόγια του.

Guardiola: "I have said to the players, your job is done. What you have done in terms of me, our fans, and our people is done. You have had success this season. Hats off. But of course we want to win it and we're not going to say it's enough." pic.twitter.com/HayHtHJvlf

