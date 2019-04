Χάσμα ποιότητας, αλλά... στα ίδια χρήματα η αξία των παικτών σε Σίτι και Γιουνάιτεντ!

Από τη μια, ποδοσφαιριστές που οδηγούν τη Σίτι σε επιτυχίες, σε τίτλους, οσονούπω σε διαδοχικά πρωταθλήματα και κάθε σεζόν επιχειρούν την υπέρβαση στην Ευρώπη.

Από την άλλη, ποδοσφαιριστές που σε καμία περίπτωση δεν αξίζουν και δεν αντέχουν να φορούν τη βαριά φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σε άλλες εποχές... δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω, ωστόσο, από τη στιγμή της απόσυρσης του Σερ Άλεξ και μετά, τα δεδομένα έχουν αλλάξει εντελώς στην πόλη αναφορικά με τον σύλλογο που μπορεί να υπερηφανεύεται πως είναι το αφεντικό.

«Ήταν εμφανές ότι χάσαμε από μια καλύτερη ομάδα. Υπάρχει διαφορά στην ποιότητα των ομάδων και γι' αυτό η Σίτι είναι στην κορυφή κι εμείς είμαστε εκεί που είμαστε. Έχουν βάλει νέα δεδομένα. Είναι δύσκολο για εμάς στη Γιουνάιτεντ που το βιώνουμε αυτό στην πόλη. Πρέπει να δουλέψουμε για να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα» είπε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μετά την ήττα (2-0) της ομάδας του στο «Ολντ Τράφορντ», το βράδυ της Τετάρτης.

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση στον κόσμο των «κόκκινων διαβόλων», είναι πως η αξία των παικτών που αγωνίστηκαν για τη Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι έφτανε στα 441 εκατ.λίρες, τη στιγμή που οι παίκτες της Γιουνάιτεντ υπολείπονταν μονάχα 14 εκατομμύρια, με την αξία τους να φτάνει στα 427 εκατ.λίρες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει χάσμα...

- The cost of @ManCity's players used tonight - £441m

- The cost of @ManUtd's players used tonight - £427m

Roy Keane says his former club have "slackened off" on and off the pitch in recent years and fallen behind their rivals...

