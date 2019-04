Ο Στέρλινγκ του 1,70 πήρε κεφαλιά από τον Πογκμπά! (vid)

Η Σίτι πέρασε με το 2-0 από το «Ολντ Τράφορντ» και πλέον προελαύνει για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος, στα τρία τελευταία παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι της Τετάρτης, στο διάστημα που πλέον οι «κόκκινοι διάβολοι» έδειχναν να έχουν... παραδώσει τα όπλα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έφτασε σε σημείο να πάρει κεφαλιά από τον Πολ Πογκμπά!

Σημείωση: Ο Άγγλος επιθετικός έχει ύψος 1,70 και ο Γάλλος χαφ είναι στο 1,91. Ωστόσο, μάλλον μέτρησε η διάθεση και η νοοτροπία κι όχι τόσο η σωματική διάπλαση...

Raheem Sterling has just beaten Paul Pogba to a header from a standing jump. Pogba has a 23ft advantage in height over Sterling.

Pogba...one lazy get that. #UTDvsCity pic.twitter.com/OPw1N5w6t0

— Sir Shittyarse of Noggsy (@TheNoggsy) April 24, 2019