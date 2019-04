Μπερνάρντο Σίλβα: Το φετινό «μυαλό» της Σίτι (pics & vids)

Στην περσινή πρώτη του σεζόν στη Σίτι, αδυνατούσε να βρει βασικό ρόλο. Συνήθισε την παρουσία στον πάγκο κι όχι στα πλάνα του προπονητή του για τα πρόσωπα που κάθε φορά θα βρίσκονταν στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Φέτος, όλα είναι διαφορετικά. Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποδεικνύει γιατί θεωρείται από τους πιο δουλευταράδες και σοβαρούς ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Premier League. Του πήρε χρόνο να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δείξει στον Πεπ ότι έχει αυτά που χρειάζεται για να συνεισφέρει και το κάνει φέτος με τον καλύτερο τρόπο.

Το βράδυ της Τετάρτης στο «Ολντ Τράφορντ», στο ντέρμπι... τίτλου απέναντι στη Γιουνάιτεντ, ο 24χρονος άσος ήταν ίσως ο κορυφαίος για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στην 100η εμφάνισή του με τη φανέλα των «πολιτών», πέτυχε το 22ο γκολ της καριέρας του με το κλαμπ, έχει σημειώσει 23 ασίστ και ήταν από τους πιο συμπαγείς και αποτελεσματικούς παίκτες των Πρωταθλητών στο γήπεδο της συμπολίτισσάς τους.

«Κάνει καταπληκτική σεζόν φέτος. Δεν είναι μονάχα η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) του εικόνα, αλλά είναι έτσι σε ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο. Τώρα έπαιξε ως αμυντικός χαφ. Δεν τον νοιάζει. Πάλεψε με τον Πογκμπά και με όλους. Σε κάθε ματς είναι εκπληκτικός και είναι πραγματικά απόλαυση να τον βλέπεις. Μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά. Κρατάει ως “κόφτης”, παίζει επιτελικός μέσος, δουλεύει, είναι μαχητής, είναι εκπληκτικός...». Τάδε έφη Πεπ Γκουαρδιόλα για τον Μπερνάρντο Σίλβα που αποδείχθηκε... λίρα εκατό γι' ακόμα ένα παιχνίδι.

Θετικότατος στο ματς με την Τότεναμ για το Champions League στο «Etihad», ο κινητήριος μοχλός της Σίτι στην αναμέτρηση πάλι με τους Λονδρέζους για το πρωτάθλημα, λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό από την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τώρα, ξανά κυρίαρχος στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Πορτογάλος γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο. Εκφράζεται ακριβώς όπως θέλει και ακριβώς όπως πρέπει για να εκτελέσει σωστά τις οδηγίες ώστε να να βγει κερδισμένη η Σίτι από τις ενέργειες και τα καθήκοντά του στον αγωνιστικό χώρο.

Where does Bernardo Silva stand among Europe's elite?#MCFC manager Pep Guardiola feels the midfielder is one of the best after a "masterpiece every single game"...#PL pic.twitter.com/141P2iBq4t

— Omnisport (@OmnisportNews) April 25, 2019