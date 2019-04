Ράσφορντ: «Ας ξεχάσουμε το Champions League, πρέπει να ξαναγίνουμε Γιουνάιτεντ» (vid)

Λίγο μετά την ήττα (2-0) από τη Σίτι στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Ολντ Τράφορντ», ο Άγγλος επιθετικός έδειξε να κατανοεί πως το σύνολο του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει... ξεχάσει πως είναι να παίζει τιμώντας την ιστορία του και θα πρέπει αυτό να διορθωθεί πρώτο απ' όλα.

«Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ποια ομάδα ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Δεν παίξαμε όπως αρμόζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά νομίζω ότι γενικότερα τις τελευταίες εβδομάδες δεν παίζουμε όπως θα έπρεπε, δεν θυμίζουμε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δεν περιμέναμε ποτέ να βρεθούμε σε τέτοια θέση, έχουμε διανύσει δύσκολο δρόμο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει πάει λάθος...

Έλεγα ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα ή την πρώτη τετράδα. Απλά δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το ντέρμπι. Είναι λογικό να έχουν απογοητευθεί οι οπαδοί μας. Δεν ρίχνουμε ευθύνες ο ένας στον άλλον στ' αποδυτήρια. Ας ξεχάσουμε την τετράδα, ας ξεχάσουμε το Τσάμπιονς Λιγκ για την επόμενη σεζόν κι ας ξαναπαίξουμε σαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» ήταν τα λόγια του.

