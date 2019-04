Ο Αλέξις Σάντσες έπαιξε 12 λεπτά και... ήταν σαν να μη μπήκε ποτέ (pic)

Ο Χιλιανός μεσοεπιθετικός έχει αποδειχθεί σε τρομερά αποτυχημένη κίνηση από πλευράς Γιουνάιτεντ και εκείνος δεν κάνει απολύτως τίποτα για να αλλάξει τις εντυπώσεις.

Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, κόντρα στη Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και το heatmap του ήταν... παντελώς άδειο.

Λογικό να είναι εξοργισμένοι γι' ακόμα μια φορά μαζί του οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, αν και πλέον το έχουν συνηθίσει...

Alexis Sanchez came on for a total of 12 minutes tonight.

This is his touch map...#ManchesterDerby #MUNMCI pic.twitter.com/yHyyaunyQK

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 24, 2019