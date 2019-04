Χειρουργήθηκε στον Αχίλλειο τένοντα ο Χάντσον - Οντόι (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός της Τσέλσι, τραυματίστηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στην ισόπαλη (2-2) αναμέτρηση με τη Μπέρνλι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στο πρώτο ημίχρονο, αφού δεν μπορούσε ούτε να πατήσει το δεξί του πόδι και όπως διαγνώστηκε, είχε υποστεί ρήξη Αχίλλειου τένοντα.

Το πρωί της Τετάρτης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη θεραπεία του.

Πάντως, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες και θα επανέλθει από τη νέα σεζόν, χάνοντας και την ευκαιρία να παίξει με την Αγγλία στο Final-4 του Nations League.

Opperation was Successful, Thank God always and thank you all for your messages and support,the return begins now!!! pic.twitter.com/14qw4rgRK2

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 24, 2019