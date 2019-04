Ο Ντάιερ λύθηκε στα γέλια με την πρώτη συμμετοχή του Γιάνσεν από το 2017! (vid)

Την τελευταία φορά που ο Γιάνσεν αγωνίστηκε με τη φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ, το ημερολόγιο έγραφε 20 Αυγούστου του 2017 και είχε αγωνιστεί σε ματς κόντρα στην Τσέλσι, πατώντας στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις.

Χρειάστηκε να περάσουν 611 ημέρες και ένας δανεισμός στη Φενέρμπαχτσε (που έληξε το περασμένο καλοκαίρι) για να παίξει ξανά ο Γιάνσεν με την Τότεναμ.

Το έκανε το βράδυ της Τρίτης στο παιχνίδι με τους «γλάρους», μπαίνοντας λίγα λεπτά προτού σκοράρει ο Έρικσεν.

Ο Έρικ Ντάιερ, για κάποιο λόγο που ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει...

- After 20 months out, it's the return of Vincent Janssen!@ericdier is certainly excited!

See if the substitute can make an impact against @OfficialBHAFC live on Sky Sports PL now: https://t.co/BwfDRSznPD pic.twitter.com/5igu26ovXq

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 23, 2019