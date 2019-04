Γουότφορντ – Σαουθάμπτον: Ο Λονγκ έβαλε το ταχύτερο γκολ ever στην Premier League (vid)

Η Γουότφορντ είχε τη σέντρα, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, ο Σέιν Λονγκ πετάχτηκε, πήρε την κόντρα και πλάσαρε για το 0-1 της Σαουθάμπτον. Χρειάστηκε μόλις 7.67 δευτερόλεπτα για να βρει δίχτυα και επομένως, αυτό είναι πλέον το ταχύτερο γκολ στην ιστορία της Premier League. Το ρεκόρ το είχε ο Λέντλι Κινγκ της Τότεναμ από το 2000, σκοράροντας στα 10 δεύτερα.

GOAL! It’s a new #PremierLeague record!

Shane Long has just scored the fastest-ever #PL goal, eight seconds into this one!

— Optus Sport (@OptusSport) April 23, 2019