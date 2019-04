Η ρεπόρτερ πήρε εκδίκηση και γύρισε την πλάτη στους Κάραγκερ και Νέβιλ! (vids)

Άπαντες είχαν απορήσει και έψαχναν να βρουν τι ακριβώς συνέβη όταν στο εκτός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ στο Σαουθάμπτον, στις αρχές του μήνα, οι παλαίμαχοι αμυντικοί δέχθηκαν ερώτηση από την ρεπόρτερ που βρισκόταν μαζί τους και... έφυγαν για να πάνε στη φυσούνα των αποδυτηρίων του St. Mary's.

Αργότερα, έγινε γνωστό πως το σκηνικό ήταν στημένο να γίνει, γιατί οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές και νυν τηλεσχολιαστές έπρεπε να κατευθυνθούν προς το σημείο όπου θα έπαιρναν συνέντευξη από τον Χάσενχουτλ και έπρεπε να έχουν κάτι να σχολιάζουν καθ' οδόν.

