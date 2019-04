Μπέκαμ: Η πιο άστοχη πρόβλεψη που έκανε το Four Four Two για το πως θα είναι ο «Μπεκς» το 2020 (pic)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Αλαβές - Μπαρτσελόνα! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Το 1998 είχε προβλέψει πως ο Μπέκαμ το 2020 δεν θα έχει δόντια και μαλλιά.

Και κάπου εδώ γελάμε όλοι γοερά. Πιάνουμε το στιμάχι μας από τα γέλια.

Ένας από τους πιο σέξι άντρες του κόσμου, βλέπει τη φωτογραφία που είχαν φτιάξει στο Four Four Two γι' αυτόν και φυσικά δεν την κοιτάζει ούτε για πλάκα.

Ο Μπέκαμ δεν θα είναι έτσι ούτε το 2222

Going through some old ⁦@FourFourTwo⁩ mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6 — Ian Walker (@fenlandgent) April 21, 2019