Κάλουμ Χάντσον Οντόι: Υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, χάνει και το Nations League (pic)

Στο ματς με την Μπέρνλι, στο 41', ο Κάλουμ Χάντσον Οντόι αφήνει τη θέση του στον Πέδρο.

Ο 18χρονος εξτρέμ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα σε μια φάση εντελώς ανυποψίαστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να χάσει τόσο τα τέσσερα εναπομείναντα ματς της σεζόν όσο και εκεινα της εθνικής Αγγλίας για το Nations League.

Μέσω του twitter, ο παίκτης στέλνει το δικό του μήνυμα:

«Πραγματικά συντετριμμένος το να τελειώσω τη σεζόν με ρήξη αχίλλειου τένοντα. θα δουλέψω σκληρά θα προσπαθήσω να επιστρέψω πιο δυνατός την επόμενη σεζόν».

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!! pic.twitter.com/PXC53WszdH

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 22, 2019