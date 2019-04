Ο Εζίλ σκόραρε πάλι με το χαρακτηριστικό σκαστό πλασέ! (vids)

Γι' ακόμα μια φορά, ο Εζίλ βρήκε την ευκαιρία να «εκτελέσει» με τον τρόπο που φαίνεται ότι μονάχα εκείνος ξέρει και συνεχίζει να εκπλήσσει τους τερματοφύλακες που βγαίνουν απέναντί του με σκοπό να σταματήσουν το πλασέ του.

Μόνο που ο πολύπειρος άσος, δεν σουτάρει κανονικά, σχεδόν ποτέ. Θα προτιμήσει να χτυπήσει τη μπάλα με διαγώνιο τρόπο από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε να της δώσει ώθηση να πηδήξει από το χορτάρι και να περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα.

Κάπως έτσι το έκανε γι' ακόμα μια φορά, με τον Γκουαΐτα, στην εντός έδρας ήττα (3-2) των «κανονιέρηδων» από την Κρίσταλ Πάλας.

He’s only gone and done the bounce goal again get on Ozil! pic.twitter.com/41cYCXJTQU

