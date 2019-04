Ο Ντέλε Άλι έκανε τους παίκτες της Σίτι να ψάχνονται με τις ντρίμπλες του (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων ΑΕΚ - Λάρισα! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Τότεναμ έκανε επίδειξη τεχνικής στο Σαββατιάτικο παιχνίδι, όπου οι «πολίτες» πήραν εκδίκηση από την Τότεναμ για τον αποκλεισμό στο Champions League και επικράτησαν 1-0 για να επανέλθουν στην κορυφή της Premier.

Αυτός που την πλήρωσε περισσότερο απ' όλους ήταν ο Μπερνάρντο Σίλβα με το «τούνελ» που του έκανε ο Ντέλε Άλι, ο οποίος πάντως, όταν έφτασε σε σημείο να τα βάλει και με τρεις αντιπάλους, είχε άνεση και αέρα!

Name: Dele Alli

Profession: Nutmegger

I love you Bernardo but this is just cruel #MCITOT pic.twitter.com/80f0M3xCiB

— Parth Athale (@ParthAthale) April 20, 2019