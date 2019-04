Αποκαλύφθηκε η νέα φανέλα της Λίβερπουλ! (vid)

Οι «κόκκινοι», όπως είχαν ανακοινώσει από το μεσημέρι της Τότεναμ, θα αποκάλυπταν σήμερα (18/4) το πρωί τη νέα τους εμφάνιση για τα εντός έδρας παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το κόκκινο χρώμα γίνεται αρκετά πιο σκούρο από τη φετινή φανέλα, όμως, υπάρχουν πλέον και λευκές διακριτές ρίγες. Γιακάς δεν υπάρχει όπως φέτος...

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης:

Don’t just feel it. Don’t just say it. Live it.

The new #NBFootball @LFC 19-20 Home Kit. Available globally: 09.05.19. #LiveIt pic.twitter.com/pW4tblwDg5

— New Balance Football (@NBFootball) April 18, 2019