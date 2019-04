Έφτασε στο εξώφυλλο του Time Magazine ο Σαλάχ! (pic)

Ο Αιγύπτιος αστέρας της Λίβερπουλ, διεκδικεί φέτος το πρώτο πρωτάθλημα για τους «κόκκινους» έπειτα από το 1990, την κορυφή των σκόρερ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην Premier League και φυσικά έχοντας τεράστιο αβαντάζ έναντι της Πόρτο, είναι πιθανό να φτάσει στα ημιτελικά του Champions League για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Ο αντίκτυπος που έχει στις τάξεις των οπαδών της Λίβερπουλ και φυσικά η σημασία της παρουσίας του στα παιχνίδια της ομάδας, τον έχουν κάνει μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες στο Μέρσεϊσαϊντ. Έτσι, ο Τζον Όλιβερ, που επιμελήθηκε το κομμάτι στο Time Magazine, πείστηκε για την επίδραση του «Φαραώ» στον κόσμο.

Αποτέλεσμα αυτού, ο Σαλάχ να βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο του δημοφιλούς περιοδικού ως μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2019.

.@iamjohnoliver: "@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world" #TIME100 https://t.co/qHTDgMBRsv pic.twitter.com/BEl6JM4Cxh

— TIME (@TIME) April 17, 2019