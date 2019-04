Στα 15 του χρόνια ήταν ball boy στο Ανφιλντ και παρακολουθούσε τα ντέρμπι έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, η επιμονή, η σκληρή δουλειά και φυσικά το μεγάλο ταλέντο τον εκτόξευσαν και τον έβαλαν... εντός γηπέδου. Μέσα σε μια πενταετία ο Αρνολντ έκανε τρελά βήματα προόδου και ο Γιούργκεν Κλοπ του έδωσε φανέλα βασικού! Μάλιστα, κυκλοφόρησε φωτογραφία που παρακολουθεί ως ball boy ντέρμπι με την Τσέλσι...

27th April 2014

Trent Alexander-Arnold is a ballboy at Anfield as Liverpool lose 2-0 to Chelsea & the title falls away

14th April 2019

Trent starts at right-back in a 2-0 victory against Chelsea, putting #LFC two points clear@trentaa98's come a long way in 5 years! pic.twitter.com/UwrF1HPEIo

