Ούτε ο... Μέσι τέτοια εκτέλεση φάουλ με το «κακό» πόδι! (vid)

Ο 17χρονος άσος, που πρόσφατα έγινε ο νεότερος που έχει παίξει ποτέ με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» σε αγώνα Champions League, όταν πήρε χρόνο συμμετοχής στην επική ρεβάνς της φάσης των «16» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και το περασμένο Σάββατο έπαιξε για πρώτη φορά στο «Ολντ Τράφορντ» με το ανδρικό τμήμα, πρόσφερε στιγμή... μαγείας το βράδυ της Δευτέρας.

Η Γιουνάιτετν κ-23 ισοπέδωσε την αντίστοιχη της Νιούκαστλ με το τελικό 5-0, με τον Γκρίνγουντ να φτάνει στα 27 τέρματα για τη φετινή σεζόν με όλα τα τμήματα που έχει αγωνιστεί για το κλαμπ του Μάντσεστερ.

Αυτό, όμως, που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς και προκαλεί απίστευτη εντύπωση, είναι πως τις δύο προηγούμενες φορές που είχε σκοράρει τη φετινή σεζόν με απευθείας εκτέλεση φάουλ, το είχε κάνει με το δεξί πόδι.

Τώρα δοκίμασε και το αριστερό του και... θα ζήλευε και ο Μέσι τέτοια ακρίβεια!

Mason Greenwood scoring the best free-kick at St. James' Park since Santiago Munez in Goal! #mufc pic.twitter.com/Ha7zVB3nNk

— Rich Fay (@RichFay) April 15, 2019