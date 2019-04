Ο Πογκμπά άλλαξε τρόπο εκτέλεσης πέναλτι και εξηγεί γιατί (vid)

Ο Γάλλος μέσος των «κόκκινων διαβόλων» είχε γίνει... viral και μάλιστα τρόλαρε και ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να φτάνει στην άσπρη βούλα και να σουτάρει στα πέναλτι, κάνοντας πολλά μικρά και αργά βηματάκια, εκνευρίζοντας τους αντιπάλους.

Απέναντι στη Γουέστ Χαμ, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Πογκμπά χρειάστηκε δυο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι για να ξεπεράσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το εμπόδιο των «σφυριών» και εξήγησε για τον διαφορετικό τρόπο που σκόραρε από την άσπρη βούλα:

«Σημασία έχει να μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα όχι ο τρόπος που εκτελώ... Αλλά ναι, ίσως και να μπέρδεψα τον τερματοφύλακα και να μην περίμενε αυτή μου την κίνηση».

"We weren't dangerous, we have to fix that."

"We had the luck today."

