Το πρωτοσέλιδο της Liverpool Echo με τα 96 ονόματα των θυμάτων του Χίλσμπορο (pic)

Η εφημερίδα του λιμανιού, έβαλε απλά τη φλόγα που κρατάει ζωντανή την ελπίδα στην ψυχή και στο μαύρο πλαίσιο του πρωτοσέλιδου, υπάρχουν και τα 96 ονόματα όλων εκείνων των ανθρώπων που τέτοια μέρα, 15 Απρίλη, το 1989, πήγαν στο Χίλσμπορο να δουν τον ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους...

Our front page today is in memory of the 96 Liverpool supporters who went to watch their team play on 15 April 1989 and never came home.

Our thoughts are with all those affected and the 96 fans who will never be forgotten pic.twitter.com/58TnbsRNm0

