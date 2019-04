Η Γουέστ Χαμ κόβει το γήπεδο στους οπαδούς με τα αηδιαστικά συνθήματα (vid)

Λίγη ώρα μετά την ήττα (2-1) των «σφυριών» στο «Ολντ Τράφορν», κυκλοφόρησε βίντεο με φίλους του λονδρέζικου κλαμπ να τραγουδούν «γαμ$#%^@^ Εβραίοι» στο τρένο και φυσικά το οπτικοακουστικό υλικό έφτασε στη διοίκηση της Γουέστ Χαμ.

Εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, ανέφερε πως: «Οι συγκεκριμένοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε μια πολιτισμένοι κοινωνία», ενώ, με την ταυτοποίησή τους, θα επιβληθεί και απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο δια βίου.

@WestHamUtd as a football fan and the daughter of a holocaust survivor who spoke at your ground I find this abhorrent in 2019 pic.twitter.com/nTT9w711wJ

