Ένας ρεπόρτερ ρώτησε τον προπονητή της Γουλβς να σχολιάσει το γεγονός ότι η ομάδα του αγνοεί τη νίκη στα τελευταία πέντε εκτός έδρας παιχνίδια.

Ο Νούνο Εσπίριτο εμφανώς εκνευρισμένος δεν κάθισε να το συζητήσει και πολύ και εμφανώς εκνευρισμένος αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου...

"Come on!"

Nuno Espirito Santo wasn't happy with a question about his team's recent away form...

