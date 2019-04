Η αγωνιστική των... φιλιών στην Αγγλία! (vids)

Στη νίκη των «clarets» επί της Κάρντιφ με σκορ 2-0 για την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ο Άσλεϊ Μπαρνς τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για τα... δυο φιλιά στη μύτη του Τζο Μπένετ των «bluebirds»!

Στο ματς της Λιντς απέναντι στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ο Χάρισον ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (1-0) και στον πανηγυρισμό του, δέχθηκε φιλί από συμπαίκτη του και... μόνο που δεν τον έδειρε!

Don't think Alioski took kindly to being kissed #lufc #ncfc pic.twitter.com/PPGHCPeRwm

