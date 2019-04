Η Αστυνομία σταμάτησε τον Μπάρτον έξω από το γήπεδο μετά από επίθεση σε αντίπαλο προπονητή! (vid)

Ο Μπάρτον αποχωρούσε από το Oakwell το απόγευμα του Σαββάτου, για να δει να του κλείνουν το δρόμο και να τον αναγκάζουν να βρεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα έπειτα από την καταγγελία που έγινε στις Αρχές για βιαιοπραγία στον κόουτς της Μπάρνσλεϊ, Ντάνιελ Στέντελ.

Τη στιγμή που ο νυν τεχνικός της Φλίτγουντ αποχωρούσε από το γήπεδο με το αυτοκίνητό του, δυο Αστυνομικοί του έκλεισαν το δρόμο και του έκαναν νόημα να βγει από το αμάξι και να τους ακολουθήσει...

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ντάνιελ Στέντελ έμεινε να χρειάζεται τις πρώτες βοήθειες μετά τον καυγά με τον Μπάρτον και τις γροθιές που δέχθηκε...

Joey Barton stopped by old bill from leaving Oakwell pic.twitter.com/Kowh0OQeqp

— Eddie (@JACKEDD1E) April 13, 2019