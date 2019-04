Έκλεψε την παράσταση ο μικρούλης γιος του Λούκας Μόουρα (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των «σπιρουνιών» πήρε τη σκυτάλη από τον Γουανιάμα αφότου εκείνος άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στους «terriers» και σκόραρε τρεις φορές για να διαμορφώσει το τελικό 4-0.

Με τη λήξη της αναμέτρησης κατευθύνθηκε στην εξέδρα και τη σύζυγό του και πήρε αγκαλιά τον μικρούλη γιο του, για να γιορτάσει μαζί του, φανερά συγκινημένος για το επίτευγμά του αλλά και τις στιγμές με το παιδάκι του...

An emotional Lucas Moura celebrates becoming the first-ever Tottenham Hotspur player to score a hat-trick at the new stadium with his young son.

[@SkySportsPL]#THFC #COYS

pic.twitter.com/OXRhhJ7HQc

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) April 13, 2019