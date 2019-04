Ο Σον Κοξ είναι ο φίλος της Λίβερπουλ που είχε πέσει σε κώμα μετά από την επίθεση οπαδών της Ρόμα στο Άνφιλντ πέρυσι και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Οι θρύλοι της Λίβερπουλ και της Ιρλανδίας διοργάνωσαν φιλικό παιχνίδι στο Δουβλίνο με τα έσοδα από το ματς να πηγαίνουν για την αποθεραπεία του.

Ο ίδιος βρέθηκε στις εξέδρες και εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα με τις στιγμές να είναι συγκινητικές.

Fantastic to see Seán Cox at tonight's game #SupportSeán https://t.co/sqtY8G5VLd pic.twitter.com/wynrn5ngLR

— Liverpool FC (@LFC) 12 Απριλίου 2019