Νέβιλ και Κάραγκερ «ξαναχτυπούν» με... γκολφ και ατάκες για τη Λίβερπουλ και τον τίτλο! (vid)

Αυτό το δίδυμο είναι πραγματικά... όλα τα λεφτά!

Είναι οι άνθρωποι που απολαμβάνουν αυτό που κάνουν στη νέα καριέρα τους μετά το ποδόσφαιρο και δεν φοβούνται να τσαλακωθούν ούτε στο παραμικρό.

Είναι τόσο δυνατή και αξιόπιστη η άποψή τους για τις αναμετρήσεις της Premier League, όταν μιλούν σοβαρά στις εκπομπές, που νιώθει κανείς ότι... καταπιέζονται όταν φορούν σακάκια.

Στις πιο χαλαρές στιγμές τους, προσφέρουν γέλιο και θέαμα, όπως το έκαναν και στον... διαγωνισμό γκολφ στα στούντιο του SkySports.

«Πίεση, εκνευρισμός, άγχος... έτσι θα χάσετε το πρωτάθλημα...» έλεγε ο Νέβιλ στον Κάραγκερ προτού εκτελέσει την τελευταία του βολή!

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί, είναι πως δοκίμασαν να πετύχουν τον στόχο, με το πόδι, κρατώντας το μπαστούνι με... γάντια του μποξ, με μπαστούνι του κρίκετ αλλά και με κράνος!

- "That's the @ManUtd in me!"

"Yeah, the luck!"

As #TheMasters gets underway today, we put @Carra23 and @GNev2 up against each other in The Grand Slam Challenge!

