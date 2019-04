Αζάρ: «Κάνουν λάθος, δεν πάω στη Ρεάλ... Θα δούμε το καλοκαίρι» (vid)

Ο Βέλγος σούπερ σταρ πέτυχε και τα δυο γκολ της ομάδας του, το βράδυ της Δευτέρας, με το πρώτο εξ αυτών να είναι... αριστούργημα, αφού τα έβαλε με πέντε αντιπάλους και κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει προτού στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

«Είμαι χαρούμενος με την εμφάνιση της Τσέλσι, όχι τη δική μου μόνο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι για εμάς. Στο τέλος, κάναμε όσα έπρεπε. Σκοράραμε δυο φορές, δεν δεχθήκαμε γκολ και είμαστε χαρούμενοι» είπε αρχικά και συνέχισε, απαντώντας σε ερώτηση για τις κινήσεις του στο πρώτο γκολ:

«Ήταν κάτι... ιδιαίτερο το γκολ μου. Πήρα τη μπάλα και απλά επιτέθηκα. Όταν μπαίνω στην περιοχή είναι δύσκολο για τον αμυντικό γιατί μπορεί να με μαρκάρει κάποιος και να πάρω πέναλτι, αλλά ήμουν τυχερός που πρόλαβα και σούταρα. Είμαι μικρόσωμος και αυτό με βοηθάει να αλλάζω εύκολα κατευθύνσεις».

Ο ρεπόρτερ τον κάλεσε να τοποθετηθεί και για τα συνθήματα των οπαδών της Γουέστ Χαμ που φώναζαν «φεύγει για τη Ρεάλ», με τον ποδοσφαιριστή ν' απαντάει:

«Κάνουν λάθος. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Τσέλσι, έχουμε ακόμα την τετράδα και το Europa League και βλέπουμε μετά...».

"They're wrong!"

Eden Hazard responds to the West Ham fans chanting "He's off to Madrid" pic.twitter.com/To5LKnNYG5

— Soccer AM (@SoccerAM) April 8, 2019