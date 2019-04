Ο άνθρωπος που... πληρώνεται για να βλέπει τα ματς της Τσέλσι, ρεζίλεψε τον Μάρκος Αλόνσο! (vid)

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας που υπέγραψε με τους «μπλε» το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχει παίξει ούτε μια φορά σε επίσημο παιχνίδι με την ομάδα, πρόσφατα είχε αναφέρει ότι:

«Πηγαίνω σε όλες τις προπονήσεις, συμμετέχω σε όλα τα meetings της ομάδας, κάνω το ζέσταμα στα παιχνίδια, βοηθάω όπως και όσο μπορώ, επιστρέφω μπάλες στο γήπεδο για να συνεχιστεί το παιχνίδι... Τότε, όταν οι υπόλοιποι ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν, εγώ απλά πηγαίνω να πάρω ένα τσάι και κάθομαι πίσω από τον πάγκο για να παρακολουθήσω τα παιχνίδια...».

Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που κάθε μήνα μπαίνουν στον τραπεζικό του λογαριασμό 25.000 ευρώ, έκανε τακουνιά και... ποδιά στον Μάρκος Αλόνσο στην προπόνηση της Τ σέλσι, προκαλώντας την απόλυτη τρέλα!

Μάρκος, είσαι μέτριος φέτος, αλλά όχι κι έτσι...

Something we never thought we'd say... Rob Green nutmegs Marcos Alonso... pic.twitter.com/dhhjHeI7AL

— COPA90 (@COPA90) April 8, 2019