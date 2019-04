Ντίνεϊ: «Μην πιστεύετε στο Instagram, η αληθινή ζωή είναι δύσκολη...» (vid)

Ο στράικερ της Γουότφορντ που πέτυχε δυο γκολ στο «Γουέμπλεϊ», το απόγευμα της Κυριακής, για να βοηθήσει την ομάδα του Χάβι Γκράθια να πάρει τεράστια πρόκριση στον μεγάλο τελικό του FA Cup για πρώτη φορά μετά το 1984, έχοντας παρασυρθεί από τα συναισθήματα και τις σκέψεις της στιγμής, μίλησε στο beIN Sports αλλά οι δηλώσεις του ήταν βαθύτερες και πιο ουσιαστικές από ποτέ...

«Θα ήθελα να μιλήσω για την οικογένειά μου. Όλοι μιλούν για την εποχή που ήμουν στη φυλακή, όμως από μικρός, έβλεπα τον αδερφό μου που προσπαθούσε να γίνει ποδοσφαιριστής κι εγώ τον στήριζα πάντα. Πέρασα πολλά για να φτάσω εδώ. Προσπαθούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου στο τέλος... Πριν από 12 χρόνια πλήρωνα για να παίξω ποδόσφαιρο και τώρα είμαι στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Όλοι ξέρουν ότι είμαι σκληρός τύπος, αλλά πάντα υπάρχουν αυτές οι στιγμές που σε κατακλύζει το συναίσθημα. Ήταν ιδιαίτερη και η στιγμή με τη μητέρα μου που ήταν στην εξέδρα...» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν θέλω να το πάμε στο παιχνίδι, θέλω να μιλήσω για τη ζωή... Πάντα θα υπάρχουν πισωγυρίσματα. Μη πιστεύετε στο Instagram όταν ο κόσμος δείχνει ότι είναι στα καλύτερά του. Όλοι έχουν προβλήματα, όλοι έχουν φόρους να πληρώσουν, όλοι έχουν χτυποκάρδια... Ακόμα κι εγώ κάνω λάθη καθημερινά. Το θέμα είναι να παραμείνει πιστός και αληθινός στον εαυτό σου, να συνεχίσεις στην τροχιά σου και τότε όλα θα είναι καλά. Αυτό κάνω κι εγώ... Προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος κάθε φορά... Γι' αυτό η πρόκριση αυτή είναι αφιερωμένη σε όσους πίστεψαν και πιστεύουν σε μένα».

Όσο για τον τελικό απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ανέφερε: «Είναι η στιγμή μας, δεν σκεφτόμαστε ούτε τη Σίτι, ούτε κανέναν. Είναι για τον κόσμο, για ανθρώπους όπως εγώ που ήμουν εδώ στην ομάδα ακόμα και τη στιγμή που όλα έδειχναν ότι θα έμπαινε σε καθεστώς αναγκαστικής οικονομικής διαχείρισης. Κανείς δεν μπορεί να μας πει πως θα νιώσουμε. Θα καθίσουμε, θα αντιληφθούμε τι έχουμε πετύχει, θα καταλάβουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και θα πούμε ότι το αξίζουμε αυτό που ζούμε».

"I was holding back the tears. 12 years ago I was paying £10 a week to play football and now I'm in the final!"

The magic of the cup is still alive and well! @T_Deeney's rags to riches tale is so inspirational!#FACup #WATWOL HD11 pic.twitter.com/5IQdiyXtc2

