Σαν σήμερα: Η Γιουνάιτεντ κατέστρεψε το πάρτι τίτλου της Σίτι (vid)

Την 7η Απρίλη του 2018, η Γιουνάιτεντ βρέθηκε στο Etihad και στο πρώτο ημίχρονο δέχθηκε δυο γκολ από τους «πολίτες» που είχαν ήδη στήσει το πάρτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού με τους τρεις βαθμούς που... εύχονταν να πάρουν, εξασφάλιζαν και μαθηματικά την κορυφή.

Όλα αυτά, μέχρι να... ξυπνήσει και να βγει στο χορτάρι το DNA των «κόκκινων διαβόλων».

Με μια τρομερή ανατροπή στο σκορ και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πολ Πογκμπά που πέτυχε δυο γκολ, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έφτασε στο τελικό 3-2, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στις εξέδρες των φιλοξενούμενων οπαδών και προκαλώντας... απόλυτη σιγή σε όλο το υπόλοιπο Etihad.

Ο τίτλος, φυσικά, δεν μπορούσε να χαθεί για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά όταν ο κόσμος τόλμησε να πιστέψει πως θα γραφόταν η ιστορία της περσινής σεζόν σε αυτό το ντέρμπι, απλά... πείσμωσαν τη Γιουνάιτεντ και έθιξαν τη βαρύτητα του ονόματος και της φανέλας της.

One year ago today, United produced one of the great Premier League comebacks in a 3–2 victory against Manchester City. #mufc [MU] pic.twitter.com/3uXdWPzLfz

— United Xtra (@utdxtra) April 7, 2019