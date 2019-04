«Θα ήθελε ν' αποδείξει την αξία του και σε άλλες χώρες ο Λουκάκου» (vid)

Ο Βέλγος στράικερ που είναι αρκετά πιο χαλαρός με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», αλλά έχει μεταπτώσεις στην απόδοσή του στη γραμμή κρούσης των «κόκκινων διαβόλων», δεν έχει αναφερθεί για το μέλλον του, όπως το έκανε ο εκπρόσωπός του...

Ο Φεντερίκο Παστορέλο φροντίζει να κάνει τη δουλειά του, αλλά ίσως το έκανε σε κακό timing δεδομένης της προσπάθειας της Γιουνάιτεντ για την τετράδα στην Premier League. Τα λόγια του εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή ακούστηκαν ως τέτοια που θα μπορούσαν να σημάνουν σκέψεις του παίκτη για αποχώρηση αν δεν παίξει η ομάδα του Σόλσκιερ στο Champions League την επόμενη αγωνιστική περίοδο...

«Είναι συγκεντρωμένος στην προσπάθεια για την τετράδα στην Αγγλία και θα δούμε... Είναι για δεύτερη σεζόν στη Γιουνάιτεντ, αλλά θα ήθελε να γνωρίσει και διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες αλλά και να κατακτήσει τίτλους σε άλλες χώρες για ν' αποδείξει και αλλού την αξία του...» είπε ο ατζέντης του Λουκάκου.

Could Lukaku be on his way out of Old Trafford?

"Teams like Real Madrid and Barcelona of course attract any champion so he sees also in La Liga one day."

Romelu Lukaku to discuss @ManUtd future in summer, says representative Federico Pastorello: https://t.co/7jSrX75DYr pic.twitter.com/6Ctu91m5cR

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 5, 2019