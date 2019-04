No-look πέναλτι, χωρίς φόρα από πιτσιρικά της Τσέλσι στον προημιτελικό του Youth League! (vid)

Οι «μπλε», χρειάστηκαν δυο γκολ του Λουκ ΜακΚόρμικ στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ προκειμένου να επιστρέψουν από το εις βάρος τους 2-0 και να οδηγήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι.

Η πρόκριση πήρε... μπλε χρώμα και η Τσέλσι θα παίξει πλέον στα ημιτελικά με τη Μπαρτσελόνα για το UEFA Youth League, ωστόσο, ο Μαρκ Γκεχί έπαιξε ... κορώνα – γράμματα την τύχη του όταν βρέθηκε εκείνος στην άσπρη βούλα.

Δίχως να κοιτάζει την εστία και δίχως να πάρει φόρα, δικαιώθηκε για την πρωτότυπη εκτέλεση, σκόραρε και βοήθησε στο τελικό 4-2 για τους Λονδρέζους.

Marc Guehi of @ChelseaFC

invents the no-look, no-run-up penalty in their #UYL shoot-out with Dinamo

Watch all the quarter-final highlights https://t.co/UxZXFzaXy2 pic.twitter.com/i6Dk0OqKw5

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 4, 2019