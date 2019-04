Η... παράνοια στο «Άνφιλντ» τη στιγμή του νικητήριου αυτογκόλ! (vid)

Οι «κόκκινοι» πήραν μια πολύ τυχερή νίκη την περασμένη Κυριακή στο «Άνφιλντ» απέναντι στα «σπιρούνια», με την κεφαλιά του Σαλάχ να βρίσκει στον Αλντερβάιρελντ κι εκείνος να μη μπορεί να διώξει προτού η μπάλα περάσει την τελική γραμμή της εστίας του Γιορίς.

Ό,τι ακολούθησε με τον κόσμο στις εξέδρες και τους παίκτες του Κλοπ – ο οποίος παρεμπιπτόντως σε αντίθεση με άλλες φορές ήταν αρκετά πιο ψύχραιμος – αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο στο βίντεο που δημοσίευσε η Λίβερπουλ.

The noise. The celebrations. The Reds.

and enjoy THAT late winner all over again... pic.twitter.com/WkedA6Nvao

— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2019