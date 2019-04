Η επική στιγμή που ο ρεπόρτερ του SkySports... πέρασε την αποβολή για αλλαγή παίκτη! (vid)

Η αγγλική τηλεόραση στα καλύτερά της. Ακομπλεξάριστοι, με τρομερή αίσθηση του χιούμορ και δίχως να κολλάνε πουθενά, η ιστορική εκπομπή Soccer Saturday έχει παρουσιάσει ορισμένες από τις καλύτερες τηλεοπτικές στιγμές.

Πριν από 9 χρόνια, σε ματς της Πόρτσμουθ με τη Μπλάκμπερν, έγινε σύνδεση με το Fratton Park για ν' αναφέρει ο Κρις Καμάρα την αποβολή που είχε σημειωθεί, μόνο που ο λατρεμένος ρεπόρτερ... είχε χάσει την κόκκινη κάρτα και νόμιζε ότι ήταν αλλαγή και θα έμπαινε κάποιος άλλος!

- On this day 9 years ago...@chris_kammy was involved in one of THE iconic sporting TV moments as he missed a red card down at Portsmouth!

- "I saw him go off but I thought they were bringing a sub on!" pic.twitter.com/xrqb5Yc0db

